The Times: США больше не настаивают, чтобы Украина не наносила ударов по целям на территории России

США больше не настаивают на том, чтобы Украина не наносила ударов по целям на территории России, пишет издание The Times со ссылкой на источник в Пентагоне. Отмечается, что позиция США изменилась после российских массированных ударов по инфраструктуре Украины, пишет Meduza.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам собеседника газеты, Вашингтон теперь меньше обеспокоен тем, что удары Украины по целям на территории РФ могут привести к эскалации конфликта.

Ранее в США с большей настороженностью относились к подобным атакам Киева из опасений, что Кремль ответит применением ядерного оружия или ударом по соседним странам, которые входят в НАТО, отмечает издание.

"Мы не говорим Киеву: „Не наносите ударов по русским [по России, в частности, аннексированному Крыму]". Мы не можем говорить им, что делать. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них. Но, когда они используют предоставленные нами вооружения, мы настаиваем только на том, чтобы украинские военные следовали международным законам войны и соблюдали Женевские конвенции", — заявил собеседник издания в оборонном ведомстве США.

По его словам, это единственное ограничение, которое подразумевает, что Украина не должна предпринимать попытки убийства конкретных россиян. По данным источника Times, Киев эти условия соблюдает.