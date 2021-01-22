Тихановская не планирует участвовать в следующих выборах в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила расширить санкционные меры против белорусских структур власти; она также заявила, что не будет участвовать в следующих выборах в стране.

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"Раньше насилие против несогласных было физическим. Сейчас в тюрьмах находятся не только политзаключенные, но и люди, которым не предъявлены обвинения. Может быть их не пытают, но они страдают в тюрьмах каждый день," - заявила она в пятницу на пресс-конференции в Таллине.

В связи с этим она считает, что санкции "важно применять не только в отношении высших чинов". "Важно ввести в этот список судей, работников силовых структур, которые избивали людей. Перед тем, как избивать людей, они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе", - подчеркнула Тихановская.

По ее мнению, санкции оказывают эффективное воздействие на власть.

Тихановская добавила также, что "на данный момент я не буду принимать участие в следующих выборах".

Как отмечается на сайте Тихановской, во время встречи с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом она обсудила "ситуацию в Белоруссии и то, как международное сообщество может поддержать белорусский народ, четвертый пакет санкций ЕС в отношении режима, о котором будут говорить на следующей неделе в Брюсселе".

При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, принимавший участие в конференции в онлайн-режиме, высказал мнение, что "санкции работают". "Они показали хрупкость режима Лукашенко", - сказал глава эстонского МИД.

Министр считает, что Западу следует "поддерживать четкую политическую позицию". "Единственный выход - новые прозрачные выборы", - заявил он.

"Во-вторых, важно, чтобы Запад продолжал политику санкций. Сейчас санкции применены в отношении 88 лиц и семи компаний, этот список надо увеличить. В-третьих, нужна поддержка, например, в вопросе вакцин, в котором Лукашенко потерпел полный провал", - добавил Рейнсалу.

Кроме того, стороны обсудили проведение заседания Совета безопасности ООН на тему Белоруссии, поддержку Эстонией образовательных и медийных проектов, инициатив, связанных с республикой, в общей сумме на 1 млн евро. Предметом разговора стала также вакцинация в Белоруссии от коронавируса при поддержке ЕС.

Тихановская прибыла в пятницу в Таллин для участия в виртуальном заседании Совета безопасности ООН по формуле Арриа (специальный формат неформальных встреч СБ ООН) о свободе СМИ в Белоруссии.