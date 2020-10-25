Тихановская объявила в Белоруссии общенациональную забастовку

С 26 октября в Белоруссии начнется общенациональная забастовка, заявила экс-кандидат в президенты и лидер оппозиции Светлана Тихановская. Ее сообщение приводит пресс-служба в Telegram-канале.

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25 октября истек срок действия ультиматума, который Тихановская предъявила президенту Александру Лукашенко. Она потребовала от него уйти в отставку, прекратить насилие по отношению к протестующим и освободить политзаключенных. Если требования не будут выполнены, пригрозила она, в стране начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и "обвал продаж" в государственных магазинах.

В этот же день в Белоруссии прошли акции протеста, которые силовики разгоняли с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

"Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть", — заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что народ Белоруссии готов "давать слово и отвечать за него". "Беларусы заявили народный ультиматум, и численность сегодняшнего марша в его честь — главное подтверждение, что воля народа работает и она неоспорима", — заявила Тихановская.

По данным Telegram-канала NEXTA Live, в воскресной акции в Минске участвовали более 100 тыс. человек. МВД пока не предоставило официальных оценок численности участников.

Кроме Минска протесты проходили также в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве и других городах. Правозащитный центр "Весна" сообщил, что в воскресенье в Белорусии были задержаны почти 200 человек.

В МВД сообщали, что в ходе акции протеста в Минске ее участники пытались напасть на сотрудников правоохранительных органов. В ведомстве также утверждали, что проводят задержания "агрессивно настроенных участников акции протеста".

СМИ сообщали, что в результате применения светошумовых гранат как минимум два человека получили ранения. По их данным, это мужчина и женщина, оба получили повреждения ног.

В МВД пообещали предоставить данные о пострадавших утром.

Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, когда завершились выборы президента. По официальным данным, победил Лукашенко. В штабе Тихановской заявили, что победу одержала она.

Оппозиция считает, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями, и настаивает на проведении повторных выборов. Лукашенко заявлял, что с его результатом (80% по данным ЦИК), фальсификации невозможны.

Россия признала Лукашенко президентом. В ЕС и США его не считают легитимным главой государства.