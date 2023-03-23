Тихановская призвала Беларусь разорвать связи с РФ
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время своего визита в Вашингтон призвала Беларусь разорвать связи с Россией. Выступая в среду, 22 марта, в Конгрессе США, она раскритиковала действия Александра Лукашенко, который позволил Кремлю использовать Беларусь для нападения на Украину.

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Страна-агрессор "свободно использует" территорию, воздушное пространство и инфраструктуру Беларуси в военных целях, чтобы "атаковать и угрожать Украине", напомнила Тихановская. "Настало время выступить против российского вмешательства во внутренние дела Беларуси. РФ поддерживает нелигитимный режим и осуществляет колонизаторские действия против нашей национальной идентичности", — подчеркнула она. Экс-кандидат в президенты Беларуси призвала страну прекратить участие в войне против Украины.

В Беларуси Тихановскую приговорили к 15 годам

В начале марта Минский городской суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Следствие вменило ей сразу десять обвинений: самовольное присвоение звания и власти, оказание помощи иностранному государству в действиях против нацбезопасности, заговор с целью захвата власти, разжигание вражды, создание экстремистского формирования, воспрепятствование работе ЦИК и другие.

По словам Тихановской, она не думает о том, что белорусские власти хотели сказать ей этим приговором. "С ним или без него" она и дальше намерена "делать все возможное, чтобы освободить политических заключенных и привести страну к демократическим переменам".

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