Тихановская в целях безопасности покинула свою квартиру в Минске

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская за считанные часы до выборов находится среди членов своего штаба и журналистов в Минске.

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Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в субботу, 8 августа, покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности. Она находится в окружении членов своего штаба и журналистов в белорусской столице, заявила пресс-служба Тихановской.

За считанные часы до завершения досрочного голосования Тихановская выступила с предвыборным обращением. Она призвала сограждан не допустить насилия, а представителей силовых структур страны — "не выполнять преступные приказы".

Между тем в Минске была временно задержана представительница команды Виктора Бабарико (незарегистрированного претендента на пост президента) Мария Колесникова. Милиционеры не назвали причину задержания. Через некоторое время адвокат Колесниковой заявил, что ее отпустили. По сведениям штаба Бабарико, в милиции объяснили, что Марию Колесникову "перепутали с другим человеком". Ранее была задержана начальник штаба Светланы Тихановской Мария Мороз.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек — жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко. Предшествующие голосованию недели были отмечены задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков, а также одной из самых массовых в истории республики акций протеста — митингом Тихановской в Минске 30 июля. По оценке правозащитников, мероприятие собрало свыше 60 000 человек.