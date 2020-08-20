Тихановская встретилась с премьер-министром Литвы, обсудили вопрос ее безопасности

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис утром 20 августа встретился с кандидатом на выборах президента Беларуси Светланой Тихановской.

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Эту информацию Delfi подтвердил пресс-секретарь премьера Томас Бержинскас.

Он сообщил, что Тихановская обратилась в Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) и представила отрицательный результат теста на Covid-19, поэтому получила разрешение покинуть место изоляции. Эту информацию подтвердили сотрудники Департамента охраны руководства.

О встрече с Тихановской премьер Сквернялись сообщил у себя в Facebook. Он рассказал, что обсудил с Тихановской все, что ей удалось пережить.

"Я встретился с национальным лидером Беларуси Светланой Тихановской. Мы говорили об испытаниях, которые выпали на ее долю во время предвыборной кампании, об огромной ответственности, которую она на себя взяла. А также — о повседневных заботах и потребностях, с которыми она сталкивается в Литве, вопрос ее личной безопасности и безопасности ее семьи", — написал Сквернялис.

"Наша страна всегда поддерживала белорусский народ в его стремлении к свободе и демократии. Мы видим пробуждение народа, поддерживаем его. Дорога к свободному обществу не будет простой, она потребует большой выдержки. Я верю, что белорусов ее достаточно", — выразил надежду литовский премьер.

"Я заверил Светлану, что правительство вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и сделает все, чтобы осуществить стремление к свободным и честным выборам в Беларуси, и чтобы ее дети смогли как можно скорее обнять своего отца на свободе", — сказал Сквернялис.

Светлана Тихановская 10 августа в сопровождении адвоката пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов. Проведя там несколько часов с представителями госорганов, она покинула здание одна через другой вход. На следующий день стало известно, что кандидат в президенты находится в Литве. Было распространено видео, в котором Тихановская по бумажке зачитывает текст с призывом к ее сторонникам отказаться от массовых протестов, однако появились сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно.