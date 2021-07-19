Тихановская ждет от Байдена поддержки оппозиции Беларуси
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская ожидает от президента США Джозефа Байдена поддержки критиков режима правящего в Беларуси Александра Лукашенко. "С помощью Байдена мы победим", — заявила она в интервью американскому изданию The National Interest, опубликованном в воскресенье, 18 июля.

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Лукашенко является "марионеткой" в руках России, считает Тихановская. В то же время экс-кандидат в президенты Беларуси стремится к диалогу с Москвой. "Мы не ищем врагов", — подчеркнула она.

Не готова участвовать в новых выборах президента в Беларуси

Тихановская "не готова участвовать в новых выборах" главы государства на родине. Беларуси необходим хороший менеджер, считает оппозиционерка. Она допускает, что сможет выступить "моральным авторитетом" для соотечественников.

Светлана Тихановская в ходе визита в столицу Соединенных Штатов встретилась с белорусской диаспорой в Вашингтоне. У политика запланированы встречи в Госдепартаменте и Белом доме, а также с членами Палаты представителейи главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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президент США президент Беларуси Светлана Тихановская Александр Лукашенко
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