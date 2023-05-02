Tinder решил покинуть Россию. Как это связано с войной?

Владелец приложения для знакомств Tinder объявил о прекращении работы в России с июня более чем через год после начала войны. Объявление было сделано после того, как многие глобальные компании разорвали связи с Россией после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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"Мы привержены защите прав человека. Наши бренды предпринимают шаги по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат уход с российского рынка до 30 июня 2023 года", — говорится в годовом отчете компании Match Group.

Многие поставщики цифровых услуг с небольшим штатом сотрудников в России, такие как Spotify и Netflix, отказались от работы в России давно — вскоре после того, как Москва начала вторжение в Украину, комментирует решение Tinder Match Group об уходе из России агентство Reuters.

Страна, главе которой предъявил обвинения МУС



Компания Match, чьи бренды включают приложения для знакомств, такие как Tinder, Hinge и Plenty Of Fish, ранее делала лишь несколько публичных заявлений о своей деятельности в России — и при этом, по данным Reuters, жаловалась на негативное влияние происходящего на свой бизнес в Европе.

Джефф Перкинс, исполнительный директор Fiduciary Corp, акционера Match Group, считает, что компания наконец подала пример другим, связав свое решение с рисками для прав человека. По его мнению, есть веские причины, чтобы Tinder покинул Россию.

"Нехорошо, когда надежный бренд продолжает свою деятельность в стране, главе государства которого были предъявлены обвинения Международным уголовным судом", — сказал он.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией сотен детей из Украины. Москва отрицает военные преступления в ходе вторжения в Украину.

Заявляя о приверженности правам человека, Match Group не стала делать подробные комментарии по поводу войны в Украине. Компания не ответила Reuters на запрос с дополнительными вопросами.

Другие тоже ушли



В первые недели после вторжения России в Украину многие западные компании объявили о приостановке деятельности в стране или полном уходе из нее.По мере роста давления со стороны потребителей McDonald's, Coca-Cola, Starbucks и Heineken объявили о разрыве отношений.

Крупнейшие автоконцерны, в том числе Renault-Nissan, Volkswagen и Mercedes-Benz, свернули производство и продали российские активы.

Ушел крупнейший мебельный ритейлер IKEA, OBI поменял акционеров.

Такие технологические фирмы, такие как Netflix и Apple, приостановили свою деятельность в стране в 2022 году.

Match Group утверждает, что Tinder — "самое популярное в мире приложение для знакомства".