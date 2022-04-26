Тирасполь заявил о "террористических атаках", Кишинев и Киев — о провокациях. Что известно

В непризнанном Приднестровье второй день подряд звучат взрывы, ответственность за них никто не берет. Президент Молдовы созвала заседание совета безопасности страны, приднестровские власти заявили о неких террористических атаках. Украина, на которую два месяца назад напала Россия, называет происходящее провокацией. Приднестровье ранее упомянул российский генерал, рассуждая о дальнейшем развитии российского вторжения.

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Взрывы

Накануне днем взрывы прозвучали в Тирасполе — столице сепаратистского региона в Молдове. А во вторник рано утром МВД непризнанной республики сообщило о подрыве двух огромных радиоантенн, доставшихся Приднестровью в наследство от СССР. Фотографии это подверждают.

Ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. К месту происшествия незамедлительно были направлены правоохранители и аварийные службы Приднестровья. Подробнее на сайте ведомства: https://t.co/SB9yRankMw pic.twitter.com/isILcCrou9 — МВД ПМР (@mvdpmr) April 26, 2022

Антенны использовались до сих пор — для ретрансляции российских радиостанций, следует из заявления МВД.

"Ранним утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05", — говорится в сообщении в "Твиттере". "Из строя выведены две самые мощные антенны: одна — мегаваттная, вторая — полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ", — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Приднестровское МВД не выдвинуло версий, кто мог совершить подрыв. В еще одном твите дается только историческая справка: "ПРТЦ — Приднестровский радиотелецентр. Это один из 14 радиопередающих центров бывшего СССР. Сигнал с ПРТЦ может ретранслироваться в США, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Радиоцентр был построен в конце 60-х годов".

Не прозвучало версий и накануне, когда взрывы произошли в центре Тирасполя. Корреспондент Интерфакса передавал, что там были повреждены помещения здания министерства госбезопасности (МГБ) Приднестровья. По его данным, стрельба велась из гранатометов РПГ-27 или РПГ-22. Пострадавших не было ни накануне, ни сейчас, если верить сводке приднестровского МВД.

Реакция Молдовы и Украины

Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы еще накануне выразило озабоченность взрывами в Тирасполе. "По имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатометов штаб структуры, которая занимается вопросами безопасности в регионе. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, — говорилось в заявлении. — Целью сегодняшнего инцидента является создание предлогов для обострения ситуации с безопасностью в Приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями".

Реакция на утренние взрывы на территории радиотелецентра оказалась еще жестче. Президент Молдовы Майя Санду созвала высший совет безопасности страны, а Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии выступила с обращением к гражданам.

"Мы призываем общество успокоиться и воздерживаться от распространения информации из непроверенных источников, особенно разжигающей ненависть и войну. Учитывая сложность ситуации, мы рассчитываем на ответственность и критическое мышление", — говорится в заявлении СИБ (цитата по Интерфаксу).

Киев, комментируя взрывы Тирасполе в понедельник, обвинил Москву в провокации. "Очевидно, что этот случай является одним из ряда провокационных мероприятий, организованных ФСБ для разжигания паники и антиукраинских настроений. По мнению авторов, они должны оправдать войну на территории Украины, или вовлечь Приднестровье в боевые действия. Или как территорию с определенным мобилизационным резервом, или как территорию, с которой российские войска могут совершать атаки на украинскую территорию", — говорилось в пресс-релизе главного управления разведки минобороны Украины.

Реакция Тирасполя и Москвы

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский тоже созвал свой совет безопасности, на котором было принято решение ввести режим "красного" уровня террористической угрозы, пишет Интерфакс. ТАСС передает, что приднестровский совбез подтвердил три, а не две "террористические атаки". Еще одна атака якобы была на воинскую часть вблизи Тирасполя, заявила пресс-служба Красносельского.

После взрывов власти Приднестровья отменили парад Победы 9 мая.

В Кремле внимательно следят за обострением ситуации в Приднестровье, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, планирует ли российский президент Владимир Путин контакты с Санду.

"Нет, в настоящий момент каких-то контактов не планируется, таких планов нет. Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, новости оттуда поступают, которые вызывают обеспокоенность", — ответил Песков.

Контекст

Обострение ситуации в сепаратистком Приднестровье произошло на фоне продолжающегося уже два месяца российского вторжения в Украину.

На прошлой неделе замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил о том, что "с начала второй фазы спецоперации" одной из задач российской армии стало "установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной".

"Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", — сказал генерал Миннекаев. С тех пор остается неясным, можно ли считать его слова официальной позицией министерства обороны России. Минобороны этот вопрос не комментировало.

Украина и молдавские политики давно выражали опасения, что война может затронуть Приднестровье и Молдову.

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова в пятницу вызывали в МИД Молдовы, чтобы выразить ему "глубокую обеспокоенность заявлениями российского военачальника", противоречащами "позиции Российской Федерации в поддержку суверенитета и территориальной целостности".

В понедельник замминистра иностранных дел России Андрей Руденко фактически дезавуировал слова генерала Миннекаева, сказав журналистам, что Россия выступает "за мирное урегулирование приднестровской проблемы при уважении территориальной целостности Молдавии и особого статуса этого региона в ее составе".

"Мы не видим никаких рисков", — говорил замминистра.

Иначе оценивают ситуацию в российском парламенте. "Происходящее в Приднестровье — провокация с целью затянуть Россию поглубже в военные действия в регионе", — заявил во вторник Интерфаксу глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя взрывы на территориии радиотелецентра.

В Приднестровье находится российский военный контингент численностью около 1500 человек, он дислоцируется в регионе с 1995 года в рамках соглашения о перемирии.

17 апреля украинский генштаб утверждал, что в этом сепаратистском регионе Молдовы российские специалисты якобы проверяли боеспособность отдельных мотострелковых бригад армии непризнанной республики. Они не готовы к ведению боевых действий, заявляли украинские военные.

Во вторник Западный военный округ вооруженных сил России сообщил, что оперативная группа российских войск в Приднестровье провела занятия по ремонту вооружения и военной техники и их переводу на летний режим эксплуатации.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов об отношениях Молдавии и сепаратистского Приднестровья

После двух дней взрывов в Приднестровье ситуация в этой самопровозглашенной республике стала очень напоминать то, что происходило в Донбассе перед 24 февраля.

22 апреля замкомандующего Центральным военным округом генерал-майор Рустам Миннеканов заявил, что российская армия намерена в результате "второй фазы спецоперации" получить сухопутный коридор на Приднестровье, где якобы наблюдаются случаи притеснения русскоязычного населения.

Кто его там может притеснять, осталось открытым вопросом. Почти 30 лет территория Приднестровья — узкая полоска земли на левом берегу Днестра — живет довольно автономно от Молдовы, а тем более от Украины.

Последние боевые действия там велись в августе 1992 года и приднестровцы вполне мирно уживались со всеми своими соседями и без проблем ездили, например, в Молдову на работу.

Когда проевропейски ориентированные силы на время сменил в Кишиневе пророссийский президент Игорь Додон, он несколько раз встречался с приднестровским коллегой Вадимом Красносельским и стороны даже договаривались об открытии новых пунктов пропуска на Днестре.

В Кишиневе за последние 30 лет ни одна политическая сила всерьез не рассматривала вопрос возврата Приднестровья военным путем, о чем заявляла в том числе и нынешний президент страны Майя Санду.

В отличие от Украины, Молдова не занималась всерьез реорганизацией и перевооружением своих вооруженных сил, а среди молдавских политиков долгое время была популярна шутка, что самая боеспособная часть армии страны — это военный оркестр.

Первые недели новой войны в Кишиневе воспринимались весьма нервно, многие в молдавском обществе опасались, что в случае стремительного успеха Путина российская армия может оккупировать еще и Молдову.

Стремительных успехов у российской армии не произошло, войска завязли в позиционных боях на востоке Украины. На фоне всего этого бросается в глаза, что приднестровские власти хоть и проводят тревожные заседания совбеза и вводят на территории республики "красный" уровень террористической угрозы, но не выдвигают каких-то конкретных обвинений в обстрелах своей территории ни Кишиневу, ни Киеву.

Ситуация выглядит так, будто Москва хочет создать еще один очаг напряженности на постсоветском пространстве, но приднестровским властям при этом до сих пор не довели главную "вводную": если эта республика втягивается в войну, то куда могут быть направлены ее войска? На запад, в сторону Кишинева, или на восток, в сторону Одессы?