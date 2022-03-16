Токаевская перестройка в Казахстане: усилить роль парламента, уменьшить роль семьи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу пообещал перестроить политическую систему и рассказал о предварительных данных расследования январских беспорядков в республике.

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Казахстан, по словам Токаева, перейдет от "суперпрезидентской формы правления" к президентской республике с сильным парламентом, президент не будет участвовать в работе партий, а его родственники — занимать государственные должности.

"Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе", — сказал Токаев в среду, спустя два месяца после подавления массовых беспорядков.

Казахстан в начале января охватили протесты из-за повышения цен на топливо, которые переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи. В Казахстан направили "миротворческий контингент".

Эксперты расценивали январские события в Казахстане как борьбу за власть внутри элит, итогом которой стал окончательный уход "отца нации" и первого президента Нурсултана Назарбаева из руководства страной.

Как говорила Би-би-си эксперт британского Королевского института международных отношений Кейт Маллинсон, Назарбаев, по-видимому, обеспечил безопасный выезд самых важных членов своей семьи и возможность для родственников спокойно отказаться от своих активов в Казахстане в течение некоторого периода времени. Токаев же получил полный контроль над государственным аппаратом, устранив влияние семьи Назарбаевых, и показал, кто действительно находится у руля страны.

После того, как протесты пошли на спад, Токаев сказал, что при экс-президенте Нурсултане Назарбаеве появился класс чрезмерно богатых граждан и предупредил, что пришло время делиться.

Во время правления Назарбаева и после его отставки родственники и близкое окружение бывшего президента занимали высокие должности в крупных корпорациях и государственных органах. После январских протестов семья Назарбаева стала постепенно лишаться своих позиций.

Племянник Назарбаева арестован

Очередным родственником, расставшимся с постом в крупной госкомпании, стал племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды. Во вторник его арестовали по обвинению в коррупции. Антикоррупционная служба Казахстана задержала 51-летнего племянника первого президента 13 марта. В Телеграм-канале службы позже сообщили, что Сатыбалды — фигурант дела о коррупции особо крупном размере в АО "Казахтелеком". На следующий день после задержания в алма-атинском офисе компании прошел обыск.

Сатыбалды в течение своей карьеры занимал должности заместителя мэра Астаны, вице-президента компании "Казахойла", первого вице-президента "Казахстанских железных дорог" и секретаря партии "Нур Отан", которой руководил его дядя. В 2018 году он вошел в список 50 самых богатых жителей страны по версии Forbes.

Что еще сказал Токаев

Власти с самого начала заявляли о попытке государственного переворота и утверждали, что в январских беспорядках принимали участие некие "иностранные террористы"; в обращении Токаев повторил этот тезис и заявил, что их целью был захват власти в республике.

"Террористы атаковали государственные органы, стратегические объекты и объекты бизнеса, стреляли в мирных жителей, чтобы очернить власть. Все это иностранные радикальные силы хотели использовать в своих целях. Они пытались превратить Казахстан в поле битвы и разрушить наши мирные жизни. Они хотели отстранить президента от власти", — заявил президент.

По его словам, правоохранительные органы также продолжают следствие по делу о заговоре казахстанских силовиков, которые принимали участие в беспорядках.

"Следствие по делу о заговоре силовиков и их пособников продолжается в интенсивном темпе в режиме секретности. Впереди большая работа со свидетелями, проведение экспертиз, изучение различных данных", — сказал Токаев.