Топливный кризис: Великобритания мобилизует военных
Foto: AP/Scanpix/LETA

Правительство Великобритании мобилизует военных, чтобы справиться с охватившим страну топливным кризисом. "Водители грузовиков британской армии приведены в состояние готовности и в случае необходимости их задействуют в доставке топлива", — написал в своем Twitter в ночь на вторник, 28 сентября, министр предпринимательства и энергетики Квази Квартенг.

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В понедельник в Великобритании из-за нехватки бензина возле заправок вновь образовались длинные очереди. Британская ассоциация автозаправочных станций PRA объясняет нехватку топлива, особенно в городах, паническими покупками. В некоторых регионах, по данным PRA, опустошены до 90% бензоколонок. Кроме того, не хватает и продуктов питания.

По сообщениям операторов АЗС Shell, BP и Esso, на британских нефтеперерабатывающих заводах запасов топлива достаточно. Причина дефицита бензина и дизеля — в нехватке водителей грузовиков, из-за чего невозможно поставлять необходимые объемы горючего от топливных компаний к заправкам. По оценкам, по всей стране сейчас не хватает порядка 100 000 водителей, поскольку многие из них после "Брекзита" вернулись на континент. Ситуацию осложняет и пандемия коронавируса, препятствующая обучению и экзаменации новых водителей.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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