Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США
Foto: AP/Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп в субботу досрочно проголосовал на президентских выборах. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

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По данным агентства Associated Press, Трамп посетил избирательный участок в штате Флорида. Президент был в маске и заявил, что доволен тем, как все прошло. "Все было отлично, очень четко, с соблюдением всех правил", - сказал он.

Трамп в преддверии выборов регулярно критикует голосование по почте. По мнению президента, такой вариант небезопасен, так как нельзя гарантировать соблюдение закона.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Республиканец Трамп попытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

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Интерфакс

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Source

Интерфакс

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