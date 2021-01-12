Трамп: Facebook и Twitter совершили огромную ошибку, заблокировав меня
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент США Дональд Трамп в первом публичном обращении с 8 января предупредил, что инициированный конгрессменами от Демократической партии импичмент грозит опасностью Соединенным Штатам, сообщает СNBC.

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Отвечая на вопросы журналистов перед поездкой в Техас, где президент решил осмотреть стену на границе с Мексикой, американский президент заявил, что считает попытку сместить его с должности "продолжением охоты на ведьм". "Этот импичмент порождает ужасный гнев. Совершенно ужасно то, что они делают", — заявил Трамп.

Он отверг обвинения в том, что своими обращениями в социальных сетях спровоцировал нападение своих сторонников на Конгресс. "Мне не нужно насилие", — сказал Трамп, подчеркнув, что все его обращения не были направлены на то, чтобы кому-то навредить. "Люди видят, что мои заявления были совершенно адекватными", — заявил президент, отвечая на вопрос, чувствует ли он персональную ответственность за случившееся.

Помимо этого, действующий президент назвал большой ошибкой решение Facebook и Twitter заблокировать его аккаунты в социальных сетях. "Это очень, очень плохо для нашей страны. Им не стоило делать это, потому что такие действия порождают много проблем и опасностей", — добавил Трамп.

Президент отказался отвечать на вопрос, готов ли он уйти в отставку до инаугурации Джо Байдена, запланированной на 20 января.

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