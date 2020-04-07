Трамп хочет добывать ресурсы в космосе. А кому они принадлежат?

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, одобряющий коммерческое освоение ресурсов на Луне и планетах Солнечной системы. В Роскосмосе обвинили Трампа в стремлении к захвату космических территорий. Международное право трактует этот вопрос неоднозначно.

Согласно тексту документа, распространенного пресс-службой Белого дома, Соединенные Штаты не рассматривают космическое пространство как всеобщее достояние человечества, и считают, что у американцев должно быть право вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в космосе.

Госдепартаменту и другим профильным ведомствам поручено провести переговоры на международном уровне для заключения соглашений о разработке и добыче ресурсов на Луне и других космических телах.

В указе также подчеркивается, что США не признают законность Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. В этом документе, в частности, указывалось, что Луна и ее природные ресурсы являются общим наследием человечества.

"В то время как Америка готовится вернуть человека на Луну и отправить его на Марс, этот указ определяет политику США в отношении использования космических ресурсов, таких как вода и некоторые виды минералов, с целью развивать коммерческую разработку космоса", — пояснил исполнительный секретарь Национального космического совета при президенте США Скотт Пейс.

Во вторник заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев обвинил власти США в захватнических амбициях. "Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", — заявил Савельев.

Глава ведомства Дмитрий Рогозин в своем "Твиттере" написал, что в указе Трампа говорится "о фактическом закреплении за США территории Луны и других небесных тел".

В спор включился и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который призвал для начала дать "юридическую оценку подобным решениям". "Все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах, а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать это как попытку приватизации космоса, такие попытки были бы неприемлемы", — резюмировал Песков.

Принцип неприсвоения и договоры о Луне

Как пояснила Би-би-си член совета директоров Международного института космического права Элина Морозова, в международном праве базовым считается принцип неприсвоения небесных тел, однако вопрос с их природными ресурсами более сложный и может трактоваться неоднозначно.

"Существуют две основные позиции: одна говорит, что принцип неприсвоения распространяется и на космические ресурсы (что их нельзя использовать и добывать в национальных и коммерческих целях, кроме научных исследований); другая позиция гласит, что принцип неприсвоения небесных тел не регулирует вопрос добычи космических ресурсов. Эта дилемма известна достаточно давно", — объясняет Морозова.

Что касается притязаний на Луну, то тут действуют два базовых международных документа: Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела от 1967 года, и Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах (1979 год).

Первый документ был подписан США, Британией и СССР; второй документ ратифицировали 18 стран, однако среди них не было ни одного члена "большой семерки" или постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Целью обоих договоров было закрепить использование Луны в мирных целях. В договоре от 1967 года, в частности, подчеркивалось, что Луна, как и другие небесные тела, "не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

Как отмечет Элина Морозова, поскольку США не стали подписывать договор 1979 года, сегодня они пытаются найти альтернативные пути решения вопроса освоения космических ресурсов и подчеркнуть свою позицию. "Таким образом США выступают инициатором нормотворческого процесса в международном праве", — резюмирует она.