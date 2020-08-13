Трамп: Израиль и ОАЭ заключили историческое соглашение о полной нормализации отношений

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

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В совместном заявлении, подписанном Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кронпринцем Абу-Даби Мохаммедом бин-Зайедом, выражается надежда, что этот исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке.

Как результат Израиль замораживает планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана, говорится в заявлении.

"Огромный прорыв! Историческое мирное соглашение между нашими союзниками Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами!", - написал в "Твиттере" президент Трамп.

До этого момента ни у одной из стран Персидского залива не было дипломатических отношений с Израилем, хотя некоторые из них устанавливали неофициальные дипломатические каналы..

Тем не менее, общее беспокойство из-за нарастающего влияния Ирана в регионе подтолкнуло арабские страны к неофициальным контактам с еврейским государством.

В ответ на заявление Дональда Трампа Биньямин Нетаньяху написал в своем "Твиттере": "Исторический день".

Посол ОАЭ в Соединенных Штатах Юсеф Аль-Отейба заявил, что это соглашение знаменует собой победу для дипломатии и для всего региона.

Со времени провозглашения Государства Израиль в 1948 году и последовавшей за этим череды военных конфликтов с арабскими странами это всего лишь третье арабо-израильское мирное соглашение. Договор с Египтом был подписан в 1979 году, а с Иорданией - в 1994-м.

В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны подписать двусторонние договоренности по вопросам инвестиций, туризма, авиасообщений, безопасности, телекоммуникаций, энергоносителей, здравоохранения, культуры, окружающей среды и открытия посольств в обеих странах.

Согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе "Стратегический план для Ближнего Востока".

Премьер-министр Израиля и крон-принц ОАЭ заявили, что разделяют точку зрения в том, что касается угроз и вызовов, стоящих перед Ближним Востоком, а также согласны, что для достижения стабильности в регионе необходимы дипломатические взаимоотношения, более глубокая экономическая интеграция и сотрудничество в вопросах безопасности.

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что чрезвычайно доволен заключенным соглашением.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

О заключении договоренности сообщил в "Твиттере" Мохаммед бин-Зайед.

في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 13, 2020

Пока не ясно, где именно будет открыто посольство ОАЭ в Израиле. Большинство посольств находятся в Тель-Авиве, но некоторые страны, в том числе и США, пересли свое посольство в Иерусалим.

Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил, что не стоит надеяться на то, что посольство страны будет располагаться в Иерусалиме до тех пор, пока не будет достигнуто мирного соглашения между Израилем и палестинцами.