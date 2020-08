Трамп: Израиль и ОАЭ заключили историческое соглашение о полной нормализации отношений

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

В совместном заявлении, подписанном Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кронпринцем Абу-Даби Мохаммедом бин-Зайедом, выражается надежда, что этот исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке.

Как результат Израиль замораживает планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана, говорится в заявлении.

"Огромный прорыв! Историческое мирное соглашение между нашими союзниками Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами!", - написал в "Твиттере" президент Трамп.

До этого момента ни у одной из стран Персидского залива не было дипломатических отношений с Израилем, хотя некоторые из них устанавливали неофициальные дипломатические каналы..

Тем не менее, общее беспокойство из-за нарастающего влияния Ирана в регионе подтолкнуло арабские страны к неофициальным контактам с еврейским государством.

В ответ на заявление Дональда Трампа Биньямин Нетаньяху написал в своем "Твиттере": "Исторический день".

Посол ОАЭ в Соединенных Штатах Юсеф Аль-Отейба заявил, что это соглашение знаменует собой победу для дипломатии и для всего региона.

Со времени провозглашения Государства Израиль в 1948 году и последовавшей за этим череды военных конфликтов с арабскими странами это всего лишь третье арабо-израильское мирное соглашение. Договор с Египтом был подписан в 1979 году, а с Иорданией - в 1994-м.

В ближайшие недели делегации Израиля и ОАЭ должны подписать двусторонние договоренности по вопросам инвестиций, туризма, авиасообщений, безопасности, телекоммуникаций, энергоносителей, здравоохранения, культуры, окружающей среды и открытия посольств в обеих странах.

Согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе "Стратегический план для Ближнего Востока".

Премьер-министр Израиля и крон-принц ОАЭ заявили, что разделяют точку зрения в том, что касается угроз и вызовов, стоящих перед Ближним Востоком, а также согласны, что для достижения стабильности в регионе необходимы дипломатические взаимоотношения, более глубокая экономическая интеграция и сотрудничество в вопросах безопасности.

Президент США Дональд Трамп написал в "Твиттере", что чрезвычайно доволен заключенным соглашением.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd