Трамп назвал конфликт в Карабахе "легким случаем" и пообещал его решить

Вашингтон поспособствует разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу… Это легко, если знаешь, что делаешь", — заявил Трамп, выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир.

23 октября Трамп заявил, что участвует в переговорах Баку и Еревана по Нагорному Карабаху. Президент не уточнял, общался ли он с лидерами Армении и Азербайджана.

Через несколько дней помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен сказал, что США прилагают усилия для того, чтобы Армения и Азербайджан достигли перемирия в рамках спора из-за непризнанной республики. По его словам, Ереван согласен на режим прекращения огня, а Баку — пока нет, и Вашингтон подталкивает его к принятию этого решения.

Конфликт между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Азербайджан считает, что Армения оккупировала Нагорный Карабах, который является исконным местом проживания азербайджанцев. Армения в свою очередь обвиняет Азербайджан в агрессии против армянского народа.