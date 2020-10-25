Трамп назвал конфликт в Карабахе "легким случаем" и пообещал его решить
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Вашингтон поспособствует разрешению конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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"Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу… Это легко, если знаешь, что делаешь", — заявил Трамп, выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир.

23 октября Трамп заявил, что участвует в переговорах Баку и Еревана по Нагорному Карабаху. Президент не уточнял, общался ли он с лидерами Армении и Азербайджана.

Через несколько дней помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен сказал, что США прилагают усилия для того, чтобы Армения и Азербайджан достигли перемирия в рамках спора из-за непризнанной республики. По его словам, Ереван согласен на режим прекращения огня, а Баку — пока нет, и Вашингтон подталкивает его к принятию этого решения.

Конфликт между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Азербайджан считает, что Армения оккупировала Нагорный Карабах, который является исконным местом проживания азербайджанцев. Армения в свою очередь обвиняет Азербайджан в агрессии против армянского народа.

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