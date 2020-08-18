Трамп назвал Путина "шахматистом мирового класса"

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Висконсин заявил, что его российский коллега Владимир Путин является "шахматистом мирового класса". Трансляцию выступления главы Белого дома вел телеканал Fox News.

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По мнению Трампа, к этой категории также можно отнести президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как отметил американский лидер, его основной конкурент на предстоящих президентских выборах Джо Байден не сможет с ними работать на равных, если ему удасться стать президентом. По словам Трампа, лучшие годы работы Байдена в политике "не были такими уж замечательными".

Президент США считает, что у Байдена "нет опыта" ведения переговоров с Пекином. "Китай завладеет Соединенными Штатами", если победу на выборах одержит бывший вице-президент, добавил Трамп. "Никто [из президентов США] не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией", — заключил он.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что власти России и Китая хотят, чтобы он проиграл на президентских выборах. По его словам, Пекин рассчитывает увидеть другого президента из-за трений в вопросе торговой сделки между странами.

"И знаете, кто еще не рад нашей победе? Россия", — сказал он. Трамп объяснил, что многие решения его администрации не устраивали Москву, например об увеличении финансирования НАТО. "Россия не рада нашей победе, Китай не рад. Они все надеются, что победит вечно спящий Джо Байден", — говорил американский президент.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Основным соперником Трампа на них считается демократ и бывший вице-президент Джо Байден. Согласно данным различных опросов, за Байдена готовы проголосовать больше избирателей, чем за Трампа.