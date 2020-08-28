Трамп официально стал кандидатом в президенты и поспорил с Байденом

В Вашингтоне завершилась Национальная конвенция Республиканской партии. Дональд Трамп официально согласился выдвинуться кандидатом на второй срок на следующих президентских выборах.

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Почти 1 500 человек собрались вечером в четверг на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, отметив официальное завершение Национальной конвенции Республиканской партии.

Как заметили наблюдатели, несмотря на то, что в последние недели избирательный штаб Трампа настоятельно советовал сторонникам президента США носить маски и соблюдать социальную дистанцию, стулья для гостей в резиденции главы государства были расставлены на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, и лишь незначительное число участников собрания пришли в масках.

В июле мэрия Вашингтона запретила на территории округа Колумбия мероприятия, на которых могут собираться более 50 человек, и объявила, что все приезжие из других штатов должны соблюдать 14-дневный карантин.

Эти правила, впрочем, никто из участников последнего дня конвенции не соблюдал.

Выступая перед гостями партийного съезда, Дональд Трамп объявил, что согласен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на предстоящих выборах, и пообещал, что в самое ближайшее время Америка создаст вакцину от коронавируса.

"Мы создадим вакцину еще до конца года, а может быть, даже раньше, - сказал президент США. - Мы победим вирус, справимся с пандемией и станем еще сильнее, чем раньше".

Он раскритиковал своего оппонента, бывшего вице-президента США Джо Байдена, заявив, что кандидат от Демократической партии намерен сократить число рабочих мест в стране, перевести заводы и фабрики в Китай и заполнить страну нелегальными иммигрантами.

"Китай станет хозяином нашей страны, если Байден победит на выборах", - сказал Дональд Трамп.

Он вновь перечислил достижения своей администрации, заявив, что его оппонент намерен лишить полицию финансирования, и что избрание Байдена приведет к хаосу в охваченных протестами городах Америки.

Что сказал Байден

За несколько часов до собрания в Белом доме избирательный штаб Джо Байдена распространил видеобращение претендента на президентский пост от Демократической партии.

В своем выступлении экс-вице-президент напомнил, что массовые протесты и демонстрации охватили США во время президентства Дональда Трампа, и именно он должен нести ответственность за беспорядки в десятках городов США.

"Когда Дональд Трамп попытается убедить вас, что вы не будете в безопасности в Америке Джо Байдена, просто оглянитесь вокруг и спросите себя, насколько безопасно вы себя чувствуете в Америке Дональда Трампа?" - спросил бывший вице-президент.