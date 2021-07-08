Трамп подал в суд на Facebook, Twitter и YouTube

Бывший президент США Дональд Трамп подал иски к Facebook, Twitter и YouTube, а также к их главам Марку Цукербергу, Джеку Дорси и Сундару Пичаи. Об этом Трамп сообщил на пресс-конференции в Нью-Джерси, пишет портал телеканала "Дождь".

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Трамп потребовал восстановить его аккаунты в этих соцсетях и возместить ущерб, сумма которого не уточняется. К его иску присоединились другие истцы, чьи аккаунты также были заблокированы, передает Associated Press.

Трамп заявил, что Facebook, Twitter и YouTube нарушили первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова. Он обвинил IT-гигантов в цензуре и формировании "черных списков" по политическим мотивам, пишет USA Today.

В Facebook, Google и Twitter не прокомментировали иск Трампа.

В январе аккаунты Трампа во всех крупных соцсетях заблокировали после того, как его сторонники, не согласные с результатами президентских выборов, взяли штурмом Капитолий. На тот момент Трамп еще был действующим президентом США. Twitter заблокироваа его учетную запись навсегда, Facebook — как минимум до января 2023 года.