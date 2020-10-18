Трамп пообещал установить "мир с позиции силы" с помощью нового оружия

США будут выстраивать свою мирную политику с позиции силы при помощи новых видов вооружения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время предвыборного митинга в городе Джейнсвилл (штат Висконсин), пишет РБК. https://www.rbc.ru/politics/18/10/2020/5f8bc2059a79477aba4779c7

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"Ни у кого нет оружия, хоть близко сравнимого с тем, которым обладаем мы. Надеюсь, США никогда не придется его применять. Но мы установим мир с позиции силы. Вот для чего это все", — сказал президент.

По словам Трампа, сейчас у Соединенных Штатов самая мощная армия в мире, чему завидуют "и Россия, и Китай, и Северная Корея, и другие страны".

В сентябре глава государства заявлял, что у страны есть не известные никому виды вооружений. "У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется", — сообщил Трамп.

Он отметил, что сейчас США создают отличное оружие, а финансирование армии в размере $2,5 трлн в последние три года сделала вооруженные силы страны "сильнее, чем когда-либо ранее".

В мае 2020 года Трамп заявлял о разработке военными гиперзвукового снаряда, который он назвал "супер-пупер" ракетой. По словам президента, она может развивать скорость в 17 раз выше скорости других имеющихся в мире ракет.