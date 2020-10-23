Трамп пообещал вакцину от коронавируса в ближайшие недели

США в ближайшее время планируют объявить о готовности американской вакцины от коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом заявил президент США во время заключительного раунда предвыборных теледебатов с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом, передет РБК.

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"У нас есть вакцина, которая скоро появится. Она готова. Об этом будет объявлено в течение недель, и она будет распространена [среди американцев]", — сказал Трамп.

Как отметил американский президент, вопросами распространения вакцины в стране занимается Пентагон. Он также перечислил компании, которые занимаются разработкой вакцины. Среди них — Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer и другие.

Корреспондент телеканала NBC Кристен Уэлкер спросила у Трампа, почему должностные лица, занимающиеся вопросами разработки вакцины, заявили, что в США препарат появится не раньше 2021 года.

"Нет, я думаю, что мои сроки более точные. Я не знаю, рассчитывают ли они на военнослужащих [в деле распространения вакцины] так, как я", — сказал Трамп.