Трамп потребовал выставить Китаю счет на $10 трлн за коронавирус

Соединенным Штатам и другим странам необходимо требовать репарации от Китая в размере $10 трлн (8,2 трлн евро) за появление коронавируса. Об этом бывший президент США Дональд Трамп сообщил в ходе выступления на ежегодном съезде Республиканской партии штата Северная Каролина, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Fox.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая [за коронавирус]. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить", — сказал он и призвал страны мира "представить КНР счет на $10 трлн как минимум".

Он также в очередной раз назвал коронавирус "китайским вирусом" и сообщил, что из-за его распространения только американская экономика понесла убытки в размере $16 трлн. По его словам, если заставить КНР платить репарации, Китай прекратит милитаризацию, а американские компании начнут возвращаться в США.

Ранее власти США неоднократно заявляли о лабораторном происхождении Covid-19. В частности, в создании вируса китайских ученых обвинял бывший президент страны Дональд Трамп: он заявлял о наличии данных, которые позволяют ему с уверенностью говорить об этом.

По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяна, "нет никаких свидетельств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории", о чем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также "многократно заявляла". Согласно официальной позиции ВОЗ, основной версией происхождения инфекции является передача от животных.