Трамп признался в сокрытии сведений о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале пандемии намеренно не сообщал о возможной угрозе коронавирусной инфекции. Об этом информирует издание Business Insider.

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"Я все знал. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что все будет, возможно, хорошо. А я не хочу быть пессимистом", — сказал Трамп, добавив, что важно не отнимать у людей надежду.

Эксперты в области здравоохранения подвергли критике позицию американского лидера. Ряд из них уверены в том, что зная подробности, они бы лучше подготовились ко встрече с вирусом.

В настоящее время Соединенные Штаты лидируют в мире по количеству подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. На данный момент в стране выявлено более 188 тыс. случаев заражения и 3873 случая смерти.