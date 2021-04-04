Трамп призвал американцев бойкотировать "Кока-колу" и бейсбол

Дональд Трамп, 44-й президент США, призвал американцев бойкотировать компании, выступающие против нового избирательного закона в штате Джорджия, сообщает Fox News.

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"Наконец-то настало время для республиканцев и консерваторов дать отпор — у нас намного больше людей, чем у них. Бойкотируйте MLB, Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck. Не покупайте их продукцию, пока они не уступят", — заявил Трамп.

Перечисленные Трампом компании выступили с осуждением изменений в избирательном законодательства Джорджии, согласно которым ужесточаются требования для регистрации избирателей.

Среди новых правил указано требование предъявлять документ, удостоверяющий личность с фотографией, а также ограничение на заочное голосование.

Президент США Джо Байден сравнил новый закон Джорджии с "законами Джима Кроу". Эти законы устанавливали расовую сегрегацию в южных штатах.