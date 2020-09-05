Трамп распорядился отказаться от антирасистских тренингов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Администрация США по поручению президента Дональда Трампа откажется от проведения антирасистских тренингов. "Это болезнь, которой нельзя позволить продолжаться", - написал Трамп в Twitter в субботу, 5 сентября, призвав выявлять и удалять любые следы критической расовой теории в проводимых администрацией США мероприятиях.

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Речь идет о курсах, темой которых являются "привилегии белого населения" и на которых утверждается, что США являются "по своей сути расистской и неблагоприятной страной", сообщается в распоряжении директора Административно-бюджетного управления Рассела Воута.

По словам Воута, все ведомства должны будут выявить и аннулировать подобные тренинги, финансируемые налогоплательщиками. Администрация США гордится тем, что принимает на работу людей всех цветов кожи, представителей всех этнических групп и религий, отметил он далее.

Антирасистские протесты в США

Критическая расовая теория - доктрина, лежащая в основе движения Black Lives Matter в США, возникшего в 2013 году и выступающего против насилия в отношении темнокожих. Акции в его поддержку возобновились после резонансной гибели Джорджа Флойда в США в конце мая. Акции протеста против расизма общей численностью в сотни тысяч участников состоялись в целом ряде городов на нескольких континентах. Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти 9 минут душил его коленом при задержании.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Джордж Флойд Дональд Трамп США
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