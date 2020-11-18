Трамп уволил главу агентства по кибербезопасности США

Президент США Дональд Трамп уволил директора агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) Криса Кребса. Американский лидер написал об этом в Twitter, передает РБК.

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"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку происходили массовые нарушения и мошенничество. <…> Поэтому с сегодняшнего дня Крис Кребс был уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности", — сообщил Трамп.

Он уточнил, что речь идет о таких нарушениях, как голосование за умерших людей, недопущение наблюдателей на избирательные участки, а также "глюки" в машинах для голосования, из-за которых менялись голоса.

Ранее о возможном увольнении Кребса сообщали The Hill и Reuters. Как писала The Hill, перед президентскими выборами в США агентство создало сайт Rumor control ("Контроль слухов") для борьбы с дезинформацией и непроверенными источниками во время голосования. Ресурс в том числе опровергал некоторые заявления команды Трампа о возможном мошенничестве и нарушениях во время выборов.