Трамп заявил о своей победе и пообещал бороться с нарушением подсчета голосов

Президент США Дональд Трамп вышел к журналистам и выступил с заявлением. В настоящий момент в США продолжается подсчет голосов на выборах главы государства.

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Трамп, выступая в Белом доме, поблагодарил семью и миллионы своих сторонников. Он заявил, что готовится к большому торжеству, потому что "мы все сегодня выиграли".

По словам действующего главы государства, он, скорее всего, одерживает сегодня победу над конкурентом от демократов Джо Байденом. По словам Трампа, он выигрывает в штатах Джорджия, Пенсильвания и Северная Каролина. В этих штатах еще продолжается подсчет голосов. Многие СМИ считают, что Трамп спешит, заявляя о победе.

Он подчеркнул, что при подсчете возможны нарушения, но он готов бороться за то, чтобы их не допустить.

"Мы готовы выиграть эти выборы честно — и мы выиграли эти выборы. С нарушениями мы поступим соответствующим образом — мы направимся в Верховный суд США, мы остановим их, мы не отдадим им ни одного голоса", — заявил Трамп.

Вопросы у президента США возникли к голосованию по почте, он не исключил, что при подсчете этих бюллетений возможны нарушения.

По оценкам Fox News, Трамп пока заручился поддержкой 213 выборщиков в то время, как Байден получил 238 голосов.

По последним данным, за Трампа проголосовали 63 379 047 избирателей (48,5%), за Байдена 65 201 982 участников выборов (49,9%).

Президент уже получил необходимое число голосов выборщиков в таких ключевых штатах, как Техас (38), Флорида (29), Огайо (18), а также в Теннеси (11), Индиане (11) и Алабаме (9) и еще в 17 штатах.

При этом, президент пока лидирует в таких "колеблющихся штатах", как Висконсин (10), Мичиган (16), Пенсильвания (20), Северная Каролина (15), Джорджия (16) и Аляска (3). По данным ряда прочих американских СМИ, Трамп также лидирует в Неваде (6). В случае, если победа Трампа в этих штатах подтвердится, он наберет даже больше голосов выборщиков, чем необходимо для победы, то есть более 270.