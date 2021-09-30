Три года после трагедии: суд признал виновными фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Заводский районный суд Кемерово в четверг, 30 сентября, признал виновными фигурантов первого уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ)"Зимняя вишня" в марте 2018 года. Об этом пишет Deutsche Welle.

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Как сообщает агентство "Интерфакс", экс-гендиректор компании-собственника "Зимней вишни" Юлия Богданова, техдиректор Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровью детей, а также нарушили требования пожарной безопасности.

В свою очередь занимавшиеся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин нарушили требования пожарной безопасности, охранник Сергей Антюшин оказывал не отвечающие требованиям безопасности услуги, а начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проявили халатность.

Прокуратура запросила для подсудимых от 5 до 14,5 лет лишения свободы. Следующее судебное заседание, на котором продолжится оглашение приговора, состоится во вторник, 5 октября.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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