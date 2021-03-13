Три норвежских медика госпитализированы после вакцинации AstraZeneca

Три работника здравоохранения госпитализированы в Норвегии после вакцинации от коронавируса вакциной AstraZeneca, сообщает Reuters. У них наблюдаются такие симптомы как кровотечение, образование тромбов и низкий уровень тромбоцитов.

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Все три человека были старше 50 лет. "У них очень необычные симптомы: кровотечение, тромбы и низкий уровень тромбоцитов", — рассказал медицинский директор Норвежского агентства лекарств Стейнар Мэдсен. "Они серьезно больны. Мы воспринимаем это очень серьезно", — сказал он.

Норвегия вслед за Данией временно приостановила вакцинацию граждан от коронавируса препаратом британской компании AstraZeneca. Исландия последовала этому примеру.

"Мы не знаем, связаны ли эти случаи с вакциной", — отметил Сигурд Хортемо, главврач Норвежского агентства лекарств. Произошедшее будет расследовать Европейское агентство лекарств.

AstraZeneca меж тем заявляет, что анализ данных 17 миллионов провакцинированных показывает, что нет никаких доказательств повышенного риска легочной эмболии, тромбоза или, наоборот, низкого уровня тромбоцитов после вакцинации.

"Количество подобных случаев, возникших после вакцинации AstraZeneca, не выше числа случаев, которые возникли бы сами по себе у невакцинированного населения", — заявила представитель компании.