Три норвежских медика госпитализированы после вакцинации AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Три работника здравоохранения госпитализированы в Норвегии после вакцинации от коронавируса вакциной AstraZeneca, сообщает Reuters. У них наблюдаются такие симптомы как кровотечение, образование тромбов и низкий уровень тромбоцитов.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Все три человека были старше 50 лет. "У них очень необычные симптомы: кровотечение, тромбы и низкий уровень тромбоцитов", — рассказал медицинский директор Норвежского агентства лекарств Стейнар Мэдсен. "Они серьезно больны. Мы воспринимаем это очень серьезно", — сказал он.

Норвегия вслед за Данией временно приостановила вакцинацию граждан от коронавируса препаратом британской компании AstraZeneca. Исландия последовала этому примеру.

"Мы не знаем, связаны ли эти случаи с вакциной", — отметил Сигурд Хортемо, главврач Норвежского агентства лекарств. Произошедшее будет расследовать Европейское агентство лекарств.

AstraZeneca меж тем заявляет, что анализ данных 17 миллионов провакцинированных показывает, что нет никаких доказательств повышенного риска легочной эмболии, тромбоза или, наоборот, низкого уровня тромбоцитов после вакцинации.

"Количество подобных случаев, возникших после вакцинации AstraZeneca, не выше числа случаев, которые возникли бы сами по себе у невакцинированного населения", — заявила представитель компании.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

11

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Международный женский день с Wolt: Анна Розите

Объявления

Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
57 554€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
480€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
111 800€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Rusova iela, Čiekurkalns, Rīga,
480€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Stabu iela, Centrs, Rīga,
102 500€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Ūbeļu iela, Ādažu nov.,
76 661€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Aristida Briāna iela, Centrs, Rīga,
750€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Mazstapriņu iela, Ādažu nov.,
650 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€