Три положительных теста: в Эстонию приехали больные коронавирусом украинцы

Во вторник, 21 июля, в Таллине приземлился спецрейс с рабочими из Украины. Их прямо в аэропорту проверили на коронавирус. По данным Delfi, некоторые тесты оказались положительными.

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Департамент здоровья Эстонии подтвердил, что три теста дали положительный результат. В отношении еще одного теста пока нет ясности.

"Мы никого сажать в самолет и отправлять обратно не будем", — сообщила советник по связям с общественностью Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

Сдавшие положительный тест украинцы должны будут соблюдать карантин. Общение с ними разрешено только при соблюдении строжайших мер предосторожности и только в случае крайней необходимости.

Другие прибывшие в Таллин иностранные рабочие должны будут в течение двух недель соблюдать самоизоляцию.

"Место для проживания и необходимые вещи должен предоставить работодатель", — добавила представитель ведомства.

Вчера член правления аграрно-торговой палаты Вахур Тынисоо сказал, что вряд ли у кого-то из работников диагностируют коронавирус. "У нас была договоренность, что больные люди не должны подниматься на борт", — заявил он.