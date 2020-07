Три западные спецслужбы обвинили "кремлевских хакеров" в попытке украсть вакцину от Covid-19

Британия, США и Канада синхронно заявили об атаке российской группировки хакеров, вероятно, связанной с Кремлем, на медицинские лаборатории западных стран и попытке украсть разработки вакцины от Covid-19 — болезни, вызываемой коронавирусом.

Три разведслужбы — американское Агентство национальной безопасности (АНБ), британский Национальный центр кибербезопасности и канадское Агентство по безопасности коммуникаций — опубликовали в четверг официальные заявления, в которых вину за хакерские атаки возложили на группировку Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб осудил, как он выразился, "безрассудные действия российской разведки": "Мы разоблачили сегодня их кибератаки против тех, кто разрабатывает #Covid19 вакцину, которыми они подрывают жизненно важное сотрудничество [всего мира] в борьбе с пандемией", — сказал он.

The 🇬🇧 stands with 🇺🇸 & 🇨🇦 against the reckless actions of Russia’s intelligence services, who we have exposed today for committing cyber attacks against those working on a #Covid19 vaccine — undermining vital 🌎 cooperation to defeat this pandemic https://t.co/6nIq8Nu5Iz