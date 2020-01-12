Турчинов призвал наказать Россию за сбитый Ираном Boeing

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что и Россия ответственна за крушение лайнера МАУ в Иране. Об этом он написал в фейсбуке.

"За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ", — заявил Турчинов.

Он объяснил это тем, что Тегеран — стратегический партнер Москвы, а значит она могла участвовать в "подготовке ракетной атаки".

Самолет "Международных авиалиний Украины" вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни рано утром 8 января, но через несколько минут пропал с радаров и потерпел крушение. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.