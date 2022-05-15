Турция готова вывезти раненых с "Азовстали" через Бердянск

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара предлагает вывезти раненых украинских бойцов с завода "Азовсталь" в Мариуполе на своем корабле, который мог бы забрать их из Бердянска.
По словам Калина, это предложение власти Турции сделали уже некоторое время назад, но по-прежнему ждут одобрения воюющих сторон.
"Мы все еще работаем на тем, как установить перемирие в районе Мариуполя, вывезти из Мариуполя раненых военных и других мирных граждан. У нас было несколько предложений, - сказал Калин в интервью агентству Рейтер. – Первое предложение – вывезти военных из Мариуполя в Бердянск, а из порта Бердянска – на корабль из Стамбула, затем привезти из в Турцию. Это предложение все еще на столе".
Калин уточнил, что речь идет именно о раненых военнослужащих и гражданских лицах, а не о всех украинских бойцах, остающихся на "Азовстали", поскольку "россияне сказали "нет" на предложение эвакуировать других военных".
В ответ на вопрос корреспондента Рейтер о том, что Россия, по всей видимости, пока возражает и против вывоза раненых военных тоже, Калин сказал: "Все каждый день меняется. Они смотрят на ситуацию с безопасностью на месте и как развивается ситуация в других отношениях, на их переговоры и их внутреннюю координацию. Так что иногда трудно получить четкий ответ, четкие обещания от обеих сторон".
Калин уточнил, что корабль, который может быть использован для эвакуации, все еще находится в порту Стамбула, но может отправиться в Бердянск сразу после того, как Россия и Украина дадут согласие.
На заводе "Азовсталь", единственном неподконтрольном российским войскам участке Мариуполя, остаются несколько сотен украинских военных. В течение последних недель они призывают международное сообщество гарантировать их безопасную эвакуацию с территории предприятия. Сдаваться в плен они отказываются.