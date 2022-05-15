Турция готова вывезти раненых с "Азовстали" через Бердянск
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара предлагает вывезти раненых украинских бойцов с завода "Азовсталь" в Мариуполе на своем корабле, который мог бы забрать их из Бердянска.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам Калина, это предложение власти Турции сделали уже некоторое время назад, но по-прежнему ждут одобрения воюющих сторон.

"Мы все еще работаем на тем, как установить перемирие в районе Мариуполя, вывезти из Мариуполя раненых военных и других мирных граждан. У нас было несколько предложений, - сказал Калин в интервью агентству Рейтер. – Первое предложение – вывезти военных из Мариуполя в Бердянск, а из порта Бердянска – на корабль из Стамбула, затем привезти из в Турцию. Это предложение все еще на столе".

Калин уточнил, что речь идет именно о раненых военнослужащих и гражданских лицах, а не о всех украинских бойцах, остающихся на "Азовстали", поскольку "россияне сказали "нет" на предложение эвакуировать других военных".

В ответ на вопрос корреспондента Рейтер о том, что Россия, по всей видимости, пока возражает и против вывоза раненых военных тоже, Калин сказал: "Все каждый день меняется. Они смотрят на ситуацию с безопасностью на месте и как развивается ситуация в других отношениях, на их переговоры и их внутреннюю координацию. Так что иногда трудно получить четкий ответ, четкие обещания от обеих сторон".

Калин уточнил, что корабль, который может быть использован для эвакуации, все еще находится в порту Стамбула, но может отправиться в Бердянск сразу после того, как Россия и Украина дадут согласие.

На заводе "Азовсталь", единственном неподконтрольном российским войскам участке Мариуполя, остаются несколько сотен украинских военных. В течение последних недель они призывают международное сообщество гарантировать их безопасную эвакуацию с территории предприятия. Сдаваться в плен они отказываются.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Как не утонуть в море обязанностей: советы для повышения эффективности
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
А вдруг именно ты #смарт-покупатель? Узнай, кто победил в розыгрыше