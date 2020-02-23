Турция и Афганистан закрывают границу с Ираном из-за коронавируса

Турция с 23 февраля закрывает границу с Ираном из-за вспышки нового коронавируса. Об этом сообщает CNN Turk.По данным Министерства здравоохранения Ирана, число неподтвержденных случаев превышает 700, а количество инфицированных превышает 40. Число жертв вируса в Иране достигло восьми человек.

Отметим, что точный период карантина еще не установлен. Власти страны в ближайшее время объявят, когда будет открыта сухопутная граница и будут ли остановлены железнодорожные рейсы.

По данным TOLO News, Афганистан вслед за Турцией закрывает границу с Ираном из-за коронавируса.

Напомним, РБК-Украина писало, что за последние сутки, 22 февраля, число инфицированных коронавирусом за пределами материкового Китая выросло на 202 и достигло показателя 1402.

Добавим, в Иране коронавирусом заразился глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде. По данным иранского государственного телевидения, глава 13 округа столицы был госпитализирован с симптомами коронавирусного заболевания в пятницу, 21 февраля. В больнице тест на коронавирус дал положительный результат.