Турция объявила новую спецоперацию против курдских боевиков на севере Ирака

В ночь на понедельник турецкая армия приступила к масштабной военной операции под названием "Коготь-Замок" против позиций курдов на севере Ирака. Об этом сообщило министерство обороны республики. В наступлении принимают участие военно-воздушные силы страны, а также спецназ, сообщает телеканал Euronews.

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Обстрелам подверглись районы Метина, Зап и Авашин-Басъян, где, по данным турецкого военного ведомства, были поражены укрытия, бункеры, туннели, склады боеприпасов и штабы, принадлежащие Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара и ряд западных столиц объявили вне закона.

"Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической напасти, преследующей нашу страну вот уже 40 лет. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист", — говорит министр обороны Турции Хулуси Акар.

По данным франкоязычной ливанской газеты L'Orient-Le Jour, за два дня до объявления новой воздушной и наземной операции в Турции с визитом был премьер-министр иракского Курдистана Масрур Барзани.

Официальный Багдад неоднократно критиковал Турцию за проведение приграничных военных операций, называя их нарушением территориальной целостности страны.

За 38 лет конфликта между Турцией и вооруженными формированиями РПК, ведущими борьбу за создание курдской автономии, погибли десятки тысяч человек.