Турция планирует новое наступление на курдов в Сирии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Анкара планирует в скором времени провести новое наступление на курдов в Сирии. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 23 мая, пишет Deutsche Welle.

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Целью этой операции, по его словам, должно стать создание вдоль южной границы его страны зоны безопасности шириной в 30 км, служащей "для подавления террористических угроз, исходящих из этого региона".

Анкара называет террористическими организациями Курдскую рабочую партию (КРП) и Отряды народной самообороны (YPG, входят в состав альянса "Демократические силы Сирии").

14 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на внеочередной, неформальной встрече глав МИД стран — членов НАТО в Берлине заявил, что большинство жителей Турции выступают против принятия Швеции и Финляндии в НАТО именно потому, что эти страны "открыто выражают поддержку КРП и YPG".

Со своей стороны, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сказал тогда, что собирается обсудить со своим турецкой коллегой существующие разногласия, и выразил уверенность, что им "удастся найти решение проблемы".

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