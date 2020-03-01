Турция пропустила в ЕС 76 тысяч мигрантов

Анкара утверждает, что турецкие пограничники пропустили в ЕС 76 тысяч мигрантов, в Греции и Болгарии эти данные пока не подтверждают.

Анкара сообщила, что турецкие пограничники пропустили на территорию ЕС более 75 тысяч мигрантов. До 10 часов мск воскресенья, 1 марта, границу в прилегающей к Греции и Болгарии провинции Эдирне пересекли 76 358 человек, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в Twitter.

В свою очередь агентство AFP со ссылкой на своих корреспондентов пишет о том, что на КПП Пазаркуле прибыли из Стамбула еще не менее двух тысяч беженцев, намеренных попасть на территорию Греции, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы.

Греция и Болгария не подтверждают массового пересечения границы мигрантами

При этом ни София, ни Афины пока не подтвердили проникновения на их территории большого числа нелегальных мигрантов.

По данным министерства по делам миграции и убежища Греции, полиция страны воспрепятствовала пересечению границы со стороны Турции 9600 мигрантов. Кроме того, власти в Афинах сообщили, что, вопреки опасениям, ночь на 1 марта на границе прошла спокойно. Греция вновь усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч нелегалов. Кроме того, были усилены патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря, сообщили далее Афины.

По данным Международной организации по миграции (IOM), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

В Берлине призвали отказаться от жесткой реакции на заявление Эрдогана

Между тем председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Реттген (Norbert Röttgen) призвал ЕС воздержаться от жесткой реакции на решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана больше не сдерживать беженцев на границе с ЕС. Его заявление высказано в "предельно угрожающей форме", но по сути является обращенным к Евросоюзу "криком о помощи", заявил немецкий консервативный политик в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

"Нам следует понимать это именно так, а не в качестве провокации", — уверен Реттген, являющийся одним из претендентов на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel). По его словам, попытка Эрдогана сотрудничать в сирийском конфликте с Россией потерпела крах, и именно это он пытается сейчас донести до европейцев. Реттген призвал ЕС предоставить Турции дополнительную финансовую помощь и расширить другие меры поддержки.

Эрдоган намерен пропускать сирийских беженцев в ЕС

Накануне Эрдоган сообщил о намерении пропускать в страны Евросоюза сирийских беженцев вопреки договоренности с ЕС. "Вчера мы открыли ворота", — заявил он в субботу, 29 февраля, в Стамбуле. Обвинив ЕС в несоблюдении соглашения о беженцах, Эрдоган подчеркнул, что Турция не может прокормить столько людей.

В ответ на заявление турецкого лидера власти Греции и Болгарии усилили меры пограничной охраны. В Афинах заявили об успешном предотвращении организованного массового пересечения границы мигрантами из Турции. Греция намерена во что бы то ни стало сдержать волну беженцев, заявил представитель кабинета в Афинах Стелиос Петсас. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) пообещала Болгарии и Грецию поддержку в охране границ.

Соглашение между ЕС и Турцией по беженцам

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

По актуальным данным ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. Эти цифры выросли за последнее время на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Кроме сирийцев, на территории Турции присутствует значительное число вынужденных мигрантов из Афганистана и Ирака.