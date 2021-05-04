Турция решила ужесточить локдаун

Турция ужесточит локдаун из-за ситуации с коронавирусом. С 7 мая магазины в стране смогут продавать только товары первой необходимости, включая продукты, средства гигиены и корма для животных, пишет портал Forbes.ru.

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Власти Турции решили ужесточить введенный локдаун из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Новые меры вступят в силу с 7 мая. В дополнение к ограничению на продажу алкоголя в стране будет запрещено продавать электронику, игрушки, канцелярию, одежду, аксессуары для автомобилей, посуду, садовые принадлежности, инструменты и изделия из стекла. В магазинах и супермаркетах разрешена продажа только товаров первой необходимости: основных продуктов питания, средств гигиены, кормов для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа).

Ранее турецкие власти запретили с 29 апреля до 17 мая работу всех заведений и офисов, закрыли школы и детские сады. В стране также ввели комендантский час и ограничили междугороднее сообщение. МВД Турции позднее уточнило, что иностранным туристам разрешат не соблюдать комендантский час.