Турция сообщила о согласии Путина встретиться с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться, сообщил журналистам глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"В телефонном разговоре президента Эрдогана с Путиным была достигнута договоренность о том, что лидеры встретятся лицом к лицу как можно скорее", — сказал он (цитата по изданию Haberturk).

О наличии такой договоренности сообщает со ссылкой на Алтуна и агентство Anadolu.