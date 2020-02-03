Турецкие военные погибли под огнем армии Сирии. Турция ответила

Турция сообщила, что четверо турецких военных погибли и девять были ранены в результате обстрела сирийскими правительственными силами в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Ответным огнем было убито до 35 сирийских солдат, утверждают турецкие власти.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит принимать ответные меры после того, как были убиты четверо ее военнослужащих. Эрдоган также сказал, что, по предварительным данным, 30-35 сирийцев были "нейтрализованы" в ответ Турции на "интенсивный обстрел".

"Мы ответили на эти атаки и будем продолжать это делать, используя артиллерию и минометы", — цитирует заявление Эрдогана агентство Рейтер. "Мы полны решимости продолжать операции для безопасности нашей страны и наших братьев в Идлибе", — добавил он.

Представитель возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что сирийские военные отныне являются легитимной целью для Турции. "Мы ожидаем, что Россия не будет защищать силы режима после явного нападения на наши вооруженные силы рядом с нашими постами", — сказал он в эфире турецкой службы Си-эн-эн.

Наблюдательные посты были созданы в соответствии с соглашением 2017 года между Россией, Турцией и Ираном.

В свою очередь российские военные заявили, что военнослужащие Турции попали под огонь, открытый по террористам. "Подразделения турецких войск в темное время суток со 2-го на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Серакаб", — говорится в заявлении центра примирения враждующих сторон в Сирии.

"Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", — подчеркивается в заявлении российских военных.

Турция заявляет, что ее военные находятся в Идлибе с целью предотвращения боевых столкновений, подчеркивая при этом, что перемещения ее военных заранее согласовываются.

Собеседник Рейтера из числа сотрудников службы безопасности уточнил, что турецкие военные погибли в районе города Серакаб в 15 километрах к востоку от города Идлиб.

Последний оплот

Провинция Идлиб считается последним оплотом повстанцев. Турция и Россия, ключевой союзник сирийского президента Башара Асада, в 2018 году подписали соглашение о зоне деэскалации в Идлибе. Условия соглашения нарушились.

Эрдоган ранее обвинил Россию в нарушении соглашений по сокращению боевых действий в этом регионе.

"К сожалению, Россия не придерживается ни астанинского, ни сочинского соглашений. Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит [сирийскому] режиму необходимое предупреждение", — заявил турецкий президент.

Москва еще в пятницу отвергла эти обвинения. "Мы привержены взятым на себя обязательствам", — сказала представитель МИД России Мария Захарова.

В воскресенье появились сообщения о том, что около 200 единиц турецкой военной техники вошли на территорию Сирии.

Тысячи человек в начале года вынуждены были спасаться бегством из Идлиба из-за наступления сирийской армии, которое, как считается, проходит при поддержке России. Многие мирные жители устремились к границе с Турцией.

Турция, где уже находится 3,6 млн жителей Сирии, опасается новой волны беженцев из Идлиба.