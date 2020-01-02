Турецкий парламент разрешил отправку войск в Ливию

Турецкий парламент принял решение отправить военных в Ливию. О военной помощи Турцию запросило правительство Ливии в связи с наступлением Ливийской национальной армии, сообщает Аljazeera.

Законопроект о помощи Ливии был предоставлен в парламент Турции в понедельник, 30 декабря. Президент Реджеп Тайип Эрдоган направил его на рассмотрение парламента и выразил надежду, что документ будет утвержден. Он подчеркнул, что Турция намерена оказывать всю необходимую поддержку правительству национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанному международным сообществом.

За военную помощь Ливии проголосовали 325 депутатов, против были 184.

Правительство национального согласия Ливии в декабре запросило военную помощь — воздушную, наземную и морскую — в связи с наступлением Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром на столицу. С 2011 года, когда был свергнут и убит Муаммар Каддафи, в Ливии установилось двоевластие. В западной части, где находится столица Триполи, руководит правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Оно было сформировано при поддержке ООН и ЕС. На востоке правит народный парламент, который сотрудничает с Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения в Триполи.

Эрдоган ранее несколько раз говорил о том, что в Ливии действуют бойцы ЧВК "Вагнер" из России, которые, по его словам, воюют на стороне Хафтара.