Turkish Airlines может прекратить полеты в ЕС из-за миграционного кризиса
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После обострения ситуации на границе Польши с Беларусью, Turkish Airlines и FlyDubai, которые участвуют в перевозке мигрантов в Минск, могут получить запрет на полеты в Европейский Союз (ЕС). Об этом сообщает агентство LETA.

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ЕС [..] рассмотрит санкции, в том числе возможность внести в черный список авиакомпании третьих стран, которые активно участвуют в контрабанде людей, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Представители Евросоюза в вопросах иностранных дел отправятся в Армению, Египет, Ирак, Иорданию, Ливан, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЕ), чтобы убедить эти страны прекратить перевозить людей в Беларусь, добавила фон дер Ляйен.

Активнее всего перевозкой людей в Беларусь занимается белорусская авиакомпания Belavia, которой уже запрещены перелеты в ЕС. По данным Минского аэропорта, турецкая национальная компания Turkish Airlines, любимая европейскими туристами, по прежнему проводит рейсы Стамбул-Беларусь два раза в неделю, которыми перевозят мигрантов. Перевозкой мигрантов также занимаются лоукостер ОАЭ FlyDubai и Сирийская авиакомпания Cham Wings.

Уже сообщалось, что в понедельник сотни мигрантов попытались насильственно вломиться на территорию Польши. Несмотря на то, что поток нелегальных мигрантов через границы Польши, Литвы и Латвии продолжается с лета, это было первым случаем такой массовой попытки пересечь границу.

Польше удалось пресечь это при помощи слезоточивого газа и водометов, но ожидается, что попытки повторятся, так как нелегальные мигранты разбили обширный лагерь в Кужницком районе под защитой белорусских таможенников. По рассчетам польских властей, сейчас на белорусской стороне находится около 3-4 тысяч мигрантов, которые надеются нелегально попасть в ЕС.

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