Тушите свет. Европа готовится прожить зиму без российского газа

Евросоюз признал, что не протянет зиму без российского газа, и перед угрозой газовой блокады со стороны Кремля взялся экономить.

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Прежние планы накопить газ в хранилищах сорваны сокращением поставок "Газпрома", альтернативных поставщиков на весь российский объем не найти, и потому Еврокомиссия рекомендовала всем 27 странам ЕС начать резать потребление уже сейчас, за три месяца до отопительного сезона, чтобы избежать веерных отключений зимой.

"Евросоюз столкнулся с риском дальнейшего сокращения поставок российского газа в результате действий Кремля, сделавшего газ оружием в этой войне. Почти половина стран-членов ЕС уже недополучают газ из России", — сообщила Еврокомиссия (фактически, правительство ЕС), представляя план в среду.

"Принимая меры сегодня, мы снижаем и риск, и цену еще большего сокращения и даже полного отключения, а заодно и укрепляем энергетическую безопасность Европы".

Еще три года назад "Газпром" ежедневно поставлял в Европу до 500 млн кубометров в сутки. В мае этого года — всего 250 млн в сутки. В начале июля — 140 млн. А с 11 июля Россия выключила на профилактику основной газопровод "Северный поток", и поставки достигли исторического минимума — около 80 млн кубометров в сутки.

До июня "Газпром" ежедневно прокачивал по "Северному потоку" 170 млн кубометров, а с середины июня уменьшил прокачку до 68 млн, сославшись на технические сложности и санкции, мешающие возврату отремонтированной турбины из Канады.

Профилактика по плану заканчивается уже завтра, 21 июля, однако президент России Владимир Путин предупредил в среду, что уже 26 июля история может повториться, и в результате прокачка по "Северному потоку" сократится вдвое, до 30 млн кубометров в день.

"Дело в том, что в конце июля, по-моему, числа 26-го, это надо спросить у "Газпрома", также на регламентные работы, на ремонт должна быть отправлена еще одна машина. А где мы возьмем отремонтированные? Совершенно не понятно. Вот если еще одна придет, то хорошо, будут работать две. А если не придет, будет одна, это будет только 30 миллионов кубических метров в сутки", — сказал он.

Он отверг обвинения в газовом шантаже и повторил, что Европа сама виновата.

"При чем здесь "Газпром"? Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно. Они же сами все закрыли", — сказал Путин.

Европейцы не поверили Путину

ЕС уверен, что Путин лукавит, а внеплановые ремонты и череда поломок — лишь отговорка.

"Нет никаких оснований ждать перемены подобного поведения, создающего неопределенность в поставках и вызывающего рост цен. Скорее наоборот, некоторые сигналы указывают на вероятное ухудшение ситуации с поставками газа", — говорится в плане Еврокомиссии.

"Предвидя подобный риск, ЕС уже начал готовиться к продолжительному дефициту и даже, возможно, полному отключению российского газа в любой момент", — говорится в документе.

Еврокомиссия предложила всем 27 странам крупнейшего политического союза на планете взять на себя обязательства сократить потребление газа на 15% до конца марта 2023 года.

Если ее предложения утвердят сначала послы, а затем министры энергетики стран ЕС, к концу июля они станут обязательными для исполнения. Тогда в случае форс-мажора и перед лицом нехватки газа ЕС будет координировать веерные отключения, чтобы газа и света хватило в первую очередь людям, больницам, школам и критически важным производствам.

Газ душит экономику

Из-за энергетической войны с Россией экономика Европейского союза ударила по тормозам, едва выбравшись из ковидной депрессии.

Еврокомиссия только что ухудшила экономический прогноз, признав, что в начавшемся втором полугодии вторая крупнейшая экономика мира после США вообще не вырастет, а скромный подъем по итогам всего 2022 года будет обеспечен только тем, что уже выросло в первом полугодии.

"Ничем не спровоцированная агрессия России против Украины продолжает наносить урон мировой экономике, — сказал, представляя пересмотренный прогноз, еврокомиссар Паоло Джентилони. — Действия Москвы дестабилизируют энергетический и продовольственный рынки, разгоняют цены и лишают потребителей веры в будущее".

Борьба с этим кризисом дело не дешевое: ЕС никак не может найти обещанные еще в начале вторжения 300 млрд евро на перестройку экономики ради отказа от российских энергоносителей. А тут еще грядут проблемы у энергокомпаний, грозящие вынужденной национализацией за счет налогоплательщиков.

Эксперт Bloomberg Хавьер Блас оценил будущий счет за выкуп проблемных поставщиков света и тепла в ЕС в 200 млрд евро. Так что общий ценник рискует превысить полтриллиона.

И это при том, что Евросоюз и так тратит гигантские деньги на закупку газа к зиме в Катаре, США и на других альтернативных рынках. Однако газа просто физически нет в таком объеме, чтобы заменить поставки "Газпрома".

На них до войны приходилось около 40% потребления газа в ЕС. Теперь уже 25%, и ниже опуститься быстро не получится.

Текущие поставки из России сейчас составляют не больше трети средних объемов за 2016-2021 годы, подсчитала Еврокомиссия.

Аналитики исследовательского центра CER полагают, что в следующем году Европа сократит импорт российского газа на треть или даже вдвое, а к 2024 году — на две трети. Если, конечно, Россия сама не выключит газ раньше.

Некоторую ясность внесет ближайшая неделя, которая пройдет под знаком "Северного потока". Сначала трубопровод 21 июля должен вернуться к прокачке газа после профилактики, а 26 июля предстоит новый ремонт, если, конечно, Путин ничего сегодня не напутал.