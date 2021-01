Twitter и Facebook временно заблокировали аккаунт Трампа после беспорядков в Вашингтоне

Руководство сети микроблогов Twitter после беспорядков в столице США впервые заблокировало аккаунт действующего президента Дональда Трампа на 12 часов. Его сообщения несут угрозу насилия, объяснила администрация сервиса, пригрозив постоянной блокировкой аккаунта. Чуть позже администрация Facebook заблокировала любую активность в аккаунте Трампа в этой соцсети и в Instagram на сутки.

Несколькими часами ранее Twitter удалил два сообщения главы Белого дома. В одном из них Трамп вновь заявил об "украденных выборах", но не привел этому доказательств, а также призвал отправиться по домам своих сторонников, устроивших штурм здания Конгресса США, где шли дебаты по результатам президентских выборов.

Twitter в ходе президентской кампании в Соединенных Штатах неоднократно помечал сообщения нынешнего главы государства как вводящие в заблуждение. Кроме того, аккаунт избирательной кампании Трампа летом 2020 года был временно заблокирован из-за поста с ложной информацией о коронавирусе SARS-CoV-2.

We are locking President Trump’s Instagram account for 24 hours as well. https://t.co/HpA79eSbMe