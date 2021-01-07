Twitter и Facebook временно заблокировали аккаунт Трампа после беспорядков в Вашингтоне

Руководство сети микроблогов Twitter после беспорядков в столице США впервые заблокировало аккаунт действующего президента Дональда Трампа на 12 часов. Его сообщения несут угрозу насилия, объяснила администрация сервиса, пригрозив постоянной блокировкой аккаунта. Чуть позже администрация Facebook заблокировала любую активность в аккаунте Трампа в этой соцсети и в Instagram на сутки.

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Несколькими часами ранее Twitter удалил два сообщения главы Белого дома. В одном из них Трамп вновь заявил об "украденных выборах", но не привел этому доказательств, а также призвал отправиться по домам своих сторонников, устроивших штурм здания Конгресса США, где шли дебаты по результатам президентских выборов.

Twitter в ходе президентской кампании в Соединенных Штатах неоднократно помечал сообщения нынешнего главы государства как вводящие в заблуждение. Кроме того, аккаунт избирательной кампании Трампа летом 2020 года был временно заблокирован из-за поста с ложной информацией о коронавирусе SARS-CoV-2.

We are locking President Trump’s Instagram account for 24 hours as well. https://t.co/HpA79eSbMe — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) January 7, 2021

Дебаты в Конгрессе США по выборам возобновились



Сторонники Трампа 6 января после его выступления на митинге в Вашингтоне прорвались к Капитолию через заграждения и вступили в столкновения с полицией. Вооруженные стражи порядка применили слезоточивый газ. Несколько полицейских получили ранения. Не менее 20 демонстрантов были задержаны. Позднее протестующим удалось проникнуть в здание.

Обсуждение итогов выборов было приостановлено, а конгрессмены эвакуированы. Через несколько часов здание Конгресса вновь перешло под контроль властей. Дебаты по итогам выборов возобновились.

Пресс-секретарь первой леди США ушла в отставку



Между тем, официальная представительница первой леди США Мелании Трамп и ее пресс-секретарь Стефани Гришэм сообщила о своей немедленной отставке. Она не объяснила, чем вызвано это решение. Гришэм работала с четой Трампов с 2015 года, с июля 2019-го по апрель 2020-го она являлась пресс-секретарем Белого дома.