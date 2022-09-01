Twitter тестирует функцию редактирования твитов. Пользователи просили об этом 15 лет

Руководство Twitter объявило, что в ближайшее время даст пользователям соцсети возможность редактировать собственные опубликованные сообщения.

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Сейчас эта функция проходит фазу бета-тестирования для сотрудников компании, но вскоре ее обещают раширить и на подписчиков платной платформы Twitter Blue, которая пока доступна лишь в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Возможность редактирования твитов пользователи соцсети выпрашивали у руководства компании чуть ли не с момента ее основания. Последние несколько месяцев эту функцию широко обсуждали в интернете.

"Редактура твита — это функция, позволяющая вносить изменения в твит после его публикации, — говорится в заявлении Twitter, размещенном в официальном блоге компании. — Можно сказать, что это короткий период времени [после публикации], когда можно исправить допущенные в тексте опечатки, добавить какие-то тэги и т.д.".

В компании уточняют, что в настоящий момент сотрудники тестируют версию, в которой можно редактировать твит несколько раз, но лишь в течение первых 30 минут после публикации.

"Отредактированные твиты будут сопровождаться специальной иконкой и припиской с указанием времени, когда были сделаны последние изменения, чтобы пользователи сразу же могли понять, что содержание оригинальной публикации было изменено, — разъясняют в компании. — Кликнув на эту приписку, можно будет ознакомиться с предыдущими версиями отредактированного сообщения".

Руководство Twitter уточняет, что тестирование функции проводится с целью выявить и предусмотреть все возможные случаи злоупотребления подобной редактурой. "Лучше перебдеть, чем недобдеть", — уверены в компании.

Один из ярых сторонников введения новой функции и активный пользователей Twitter — Илон Маск, основатель компании Tesla. Несколько месяцев назад он объявил о намерении купить Twitter, но позже от этого предложения отказался. По этому поводу в США сейчас идет судебная тяжба.