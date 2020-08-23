Twitter вновь пометил запись Трампа как нарушающую правила

Социальная сеть Twitter пометила запись президента США Дональда Трампа о голосовании по почте как нарушающую правила из-за "вводящих в заблуждение утверждений".

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"Теперь демократы используют ящики для голосования, что является катастрофой для безопасности избирателей. Помимо всего прочего, они позволяют человеку голосовать несколько раз", — написал Трамп.

Президент также заявил, что ящики не продезинфицированы от коронавируса.

Теперь твит не доступен в ленте сразу — пользователю нужно прочитать предупреждение и подтвердить желание увидеть текст. Как заявляет компания, заявления Трампа "потенциально могут убедить людей не голосовать".

Ранее Twitter уже помечал сообщения Трампа как нарушающие правила соцсети.