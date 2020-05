Twitter: запись Дональда Трампа нарушает политику соцсети, направленную против прославления насилия

Социальная сеть Twitter повесила на твит президента США Дональда Трампа предупреждение, что запись нарушает политику сети о запрете на прославление насилия. Трамп в своем твите комментировал беспорядки в Миннесоте.

“Эти ГОЛОВОРЕЗЫ позорят память Джорджа Флойда, и я этого не допущу. Только что разговаривал с губернатором Тимом Уолзом и сказал ему, что военные [силы] его поддержат. При любых сложностях мы возьмем контроль на себя, но когда начнется мародерство, начнется стрельба. Спасибо!” - написал Дональд Трамп 29 мая.

Трамп в этом твите прокомментировал беспорядки, охватившие Миннеаполис. Протестующие вышли на улицу, чтобы выразить свое возмущение смертью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в понедельник после задержания полицией, а в интернет попало видео, где он лежит на земле и кричит “я не могу дышать”, пока полицейский прижимает его шею к асфальту коленом. Мирный протест перерос в беспорядки и мародерство.

We have placed a public interest notice on this Tweet from @realdonaldtrump. https://t.co/6RHX56G2zt