Тысячи афганских помощников бундесвера ожидают эвакуации в Германию

По оценкам шефской группы Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte, эвакуации из Афганистана дожидаются до 10 тысяч человек. До сих пор группе удалось спасти 324 афганца, сотрудничавших с бундесвером.

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В Афганистане, через десять месяцев после возвращения к власти талибов, эвакуации в Германию все еще дожидаются до десяти тысяч бывших афганских помощников и подрядчиков бундесвера, а также членов их семей, сообщил глава регионального отделения шефской группы Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte в Кельне-Бонне Лотар Ханкель в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger, обнародованном в четверг, 9 июня.

По словам Ханкеля, его группе до сих пор удалось спасти в Афганистане 324 человека из представленного в МИД ФРГ списка лиц, находящихся под особенно сильной угрозой. Он отметил, что на настоящий момент финансовые средства иссякли, в том числе, и по причине сокращения притока пожертвований. Со многими афганцами из группы риска контакт был утерян.

К годовщине смены власти в Афганистане шефская группа намерена провести съезд в Берлине, чтобы привлечь внимание к существующей проблеме. На мероприятие приглашены генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн и председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.