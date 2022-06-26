Тысячи человек устроили протест в Мадриде против саммита НАТО

Несколько тысяч человек приняли в Мадриде участие в демонстрации с требованием "распустить НАТО" и закрыть американские военные базы в Испании. Митинг прошел в воскресенье, 26 июня, в преддверии саммита Североатлантического альянса, который намечен на следующую неделю.

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Участники шествия проследовали через центр города - от станции Аточа до площади Испании. На одном из транспарантов можно было прочитать: "Нет - НАТО, нет - войнам, за мир". Собравшиеся выступали против увеличения военных расходов Испании. При этом, по данным агентства dpa, критики в связи с войной России в Украине почти не было заметно.

Как передала испанская газета ABC, ажиотаж вызвало присутствие на митинге Энрике Сантьяго - генерального секретаря Коммунистической партии Испании (PCE) и государственного секретаря по повестке на период до 2030 года в правительстве, которое 28-30 июня принимает саммит НАТО в Мадриде.

В то же время, по данным ABC, участие политика в митинге было в значительной степени символическим. Он присоединился к демонстрации после ее начала, занял место во главе PCE, лишь чтобы сфотографироваться, и покинул шествие задолго до его завершения.

По официальным данным, в демонстрации приняли участие около 2200 человек, организаторы говорили о 30 000 тысяч.

На акции дежурил значительный контингент полиции, однако мероприятие в целом прошло мирно. Еще одна демонстрация была запланирована на один из дней саммита, однако власти решили отменить ее по соображениям безопасности.

На саммите стран НАТО альянс, как ожидается, объявит о принятии обновленной Стратегической концепции (СК) и дополнительном размещении сил в Европе, отмечал ранее высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, в новой стратегии альянса Россия будет обозначена как наиболее серьезная и непосредственная угроза НАТО.

В преддверии саммита страны Балтии активно призывали обновить существующую стратегию защиты Латвии, Литвы и Эстонии от потенциального российского вторжения. Сейчас альянс исходит из сценария возможного захвата этих стран Россией и их последующего освобождения в течение 180 дней. Вторжение в Украину показало, что такая стратегия неактуальна, отмечала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.