Тысячи демонстрантов в Гамбурге выступили за прием беженцев с границы Турции и Греции

Участники акции в Гамбурге призывают власти ЕС и ФРГ принять беженцев с границы Турции и Греции. Организаторы из движения Seebrücke выступают за эвакуацию мигрантов из лагерей на греческих островах.

В Гамбурге в субботу, 7 марта, состоялась акция в поддержку беженцев на границе Турции и Греции. Ее организаторы из международного движения Seebrücke ожидают, что власти Евросоюза, Германии и Гамбурга примут беженцев, пытающихся попасть в ЕС через турецко-греческую границу.

В Гамбурге для этих целей можно использовать свободное жилье, считают представители Seebrücke. Кроме того, они призвали эвакуировать жителей лагерей для беженцев на греческих островах.

По оценке полиции, в демонстрации и шествии участвовали до 3900 человек. Сами организаторы заявили о 5 тысячах, призвав выйти на улицу всех, кто выступает за солидарность и право на убежище.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 29 февраля заявил, что власти Турции открыли границы для беженцев из Сирии в ЕС. С тех пор тысячи мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза. Это привело к столкновениям с греческой полицией. По оценке ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии.